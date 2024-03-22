Евстигнеев Николай Евстигнеевич
Место рождения
Дата рождения1819
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Евстигнеев Евстигней Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евстигнеева Агафья Николаевна
Мать ребёнка: Евстигнеева Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Евстигнеев Иван Николаевич
Мать ребёнка: Евстигнеева Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстигнеев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Евстигнеева Татьяна Николаевна