Евстигнеев Николай Евстигнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстигнеев Николай Евстигнеевич

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1819

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Евстигнеев Евстигней Иванович

Мать: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евстигнеева Агафья Николаевна

Мать ребёнка: Евстигнеева Татьяна Николаевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Евстигнеев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Евстигнеева Татьяна Николаевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстигнеев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Евстигнеева Татьяна Николаевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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