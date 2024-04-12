Евстигнеев Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстигнеев Иван Николаевич

Евстигнеев Иван Николаевич

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1854

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Евстигнеев Николай Евстигнеевич

Мать: Евстигнеева Татьяна Николаевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1855
Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close