Евстигнеева (Кондакова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстигнеева (Кондакова) Татьяна Николаевна

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1821

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евстигнеева Агафья Николаевна

Отец ребёнка: Евстигнеев Николай Евстигнеевич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Евстигнеев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Евстигнеев Николай Евстигнеевич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстигнеев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Евстигнеев Николай Евстигнеевич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1900
Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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