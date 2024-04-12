Евстигнеева (Кондакова) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евстигнеева Агафья Николаевна
Отец ребёнка: Евстигнеев Николай Евстигнеевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Евстигнеев Иван Николаевич
Отец ребёнка: Евстигнеев Николай Евстигнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстигнеев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Евстигнеев Николай Евстигнеевич
Смерть
1900