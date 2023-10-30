Евстигнеева Агафья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстигнеева Агафья Николаевна

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1848

Дата смерти

1848

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Евстигнеев Николай Евстигнеевич

Мать: Евстигнеева Татьяна Николаевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1848
Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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