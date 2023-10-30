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Евстигнеева Агафья Николаевна
Евстигнеева Агафья Николаевна
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Место рождения
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1848
Дата смерти
1848
Пол
Женский
Отец
Евстигнеев Николай Евстигнеевич
1819 г.р.
Мать
Евстигнеева (Кондакова) Татьяна Николаевна
1821 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец:
Евстигнеев Николай Евстигнеевич
Мать:
Евстигнеева Татьяна Николаевна
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1848
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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