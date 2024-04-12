Евстигнеев Евстигней Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Евстигнеева Федора Евстигнеевна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Евстигнеев Иван Евстигнеевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Евстигнеев Николай Евстигнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстигнеев Алексей Евстигнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстигнеев Константин Евстигнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Домна Евстигнеевна