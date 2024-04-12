Евстигнеев Евстигней Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстигнеев Евстигней Иванович

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Евстигнеева Федора Евстигнеевна

Мать ребёнка: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1818

Сын: Евстигнеев Иван Евстигнеевич

Мать ребёнка: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1819

Сын: Евстигнеев Николай Евстигнеевич

Мать ребёнка: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстигнеев Алексей Евстигнеевич

Мать ребёнка: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстигнеев Константин Евстигнеевич

Мать ребёнка: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Домна Евстигнеевна

Мать ребёнка: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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