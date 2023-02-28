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Тимофей Васильев

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

12.06.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Василий Ананьев

Мать: Мелания Фёдорова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.04.1845

Жена: Мария Евдокимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1846

Сын: Прохор Тимофеев

Мать ребёнка: Мария Евдокимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.09.1849

Сын: Аким Тимофеев

Мать ребёнка: Мария Евдокимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1858

Сын: Евстафий Тимофеев

Мать ребёнка: Мария Евдокимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.04.1861

Дочь: Александра Тимофеева

Мать ребёнка: Мария Евдокимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
12.06.1879
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1884

Сын: Яков Тимофеев

Мать ребёнка: Мария Евдокимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Леон Тимофеев

Мать ребёнка: Мария Евдокимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1893

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Мария Евдокимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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