Тимофей Васильев
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти12.06.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Василий Ананьев
Мать: Мелания Фёдорова
Бракосочетание
29.04.1845
Жена: Мария Евдокимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1846
Сын: Прохор Тимофеев
Мать ребёнка: Мария Евдокимова
Рождение ребёнка
08.09.1849
Сын: Аким Тимофеев
Мать ребёнка: Мария Евдокимова
Рождение ребёнка
19.09.1858
Сын: Евстафий Тимофеев
Мать ребёнка: Мария Евдокимова
Рождение ребёнка
19.04.1861
Дочь: Александра Тимофеева
Мать ребёнка: Мария Евдокимова
Смерть
12.06.1879
Рождение ребёнка
До 1884
Сын: Яков Тимофеев
Мать ребёнка: Мария Евдокимова
Рождение ребёнка
1888
Сын: Леон Тимофеев
Мать ребёнка: Мария Евдокимова
Рождение ребёнка
До 1893
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Мария Евдокимова