Василий Ананьев
Место рождения
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1793
Дочь: Наталия Васильева
Мать ребёнка: Ульяния Евдокимова
Рождение ребёнка
03.11.1797
Сын: Иосиф Васильев
Мать ребёнка: Ульяния Евдокимова
Рождение ребёнка
17.08.1802
Сын: Мирон Васильев
Мать ребёнка: Ульяния Евдокимова
д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1807
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Ульяния Евдокимова
Рождение ребёнка
24.03.1820
Сын: Захарий Васильев
Мать ребёнка: Мелания Фёдорова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Тимофей Васильев
Мать ребёнка: Мелания Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяния Евдокимова
Смерть
Неизвестно