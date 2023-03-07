Василий Ананьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Ананьев

Василий Ананьев

avatar

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1774 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.08.1793

Дочь: Наталия Васильева

Мать ребёнка: Ульяния Евдокимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.11.1797

Сын: Иосиф Васильев

Мать ребёнка: Ульяния Евдокимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.08.1802

Сын: Мирон Васильев

Мать ребёнка: Ульяния Евдокимова

д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1807

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Ульяния Евдокимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1820

Сын: Захарий Васильев

Мать ребёнка: Мелания Фёдорова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Тимофей Васильев

Мать ребёнка: Мелания Фёдорова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяния Евдокимова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close