Ульяния Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1793
Дочь: Наталия Васильева
Отец ребёнка: Василий Ананьев
Рождение ребёнка
03.11.1797
Сын: Иосиф Васильев
Отец ребёнка: Василий Ананьев
Рождение ребёнка
17.08.1802
Сын: Мирон Васильев
Отец ребёнка: Василий Ананьев
д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1807
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Василий Ананьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Ананьев
Смерть
Неизвестно