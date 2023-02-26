Ульяния Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяния Евдокимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1774 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1793

Дочь: Наталия Васильева

Отец ребёнка: Василий Ананьев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.11.1797

Сын: Иосиф Васильев

Отец ребёнка: Василий Ананьев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.08.1802

Сын: Мирон Васильев

Отец ребёнка: Василий Ананьев

д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1807

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Василий Ананьев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Ананьев

Смерть
Неизвестно
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