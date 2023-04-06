Леон Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Тимофей Васильев
Мать: Мария Евдокимова
Бракосочетание
07.06.1910
Жена: Ефросиния Александрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1911
Сын: Пётр Леонов
Мать ребёнка: Ефросиния Александрова
Рождение ребёнка
16.11.1915
Сын: Григорий Леонов
Мать ребёнка: Ефросиния Александрова
Смерть
Неизвестно