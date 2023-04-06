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Леон Тимофеев

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Тимофей Васильев

Мать: Мария Евдокимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.06.1910

Жена: Ефросиния Александрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1911

Сын: Пётр Леонов

Мать ребёнка: Ефросиния Александрова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.11.1915

Сын: Григорий Леонов

Мать ребёнка: Ефросиния Александрова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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