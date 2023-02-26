Мария Евдокимова
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Евдоким Семёнов
Мать: ?
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.04.1845
Муж: Тимофей Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1846
Сын: Прохор Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
08.09.1849
Сын: Аким Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
19.09.1858
Сын: Евстафий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
19.04.1861
Дочь: Александра Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
До 1884
Сын: Яков Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
1888
Сын: Леон Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
До 1893
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Васильев
Смерть
Неизвестно