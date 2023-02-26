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Мария Евдокимова

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Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Евдоким Семёнов

Мать: ?

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.04.1845

Муж: Тимофей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1846

Сын: Прохор Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.09.1849

Сын: Аким Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1858

Сын: Евстафий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.04.1861

Дочь: Александра Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1884

Сын: Яков Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Леон Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1893

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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