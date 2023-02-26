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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1806
Дочь: Анна (Григорьева)
Отец ребёнка: Евдоким Семёнов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Наталия Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Семёнов
Рождение ребёнка
До 1820
Сын: Егор Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Семёнов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823
Сын: Авраамий Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Семёнов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мария Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Семёнов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.