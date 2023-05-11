Ефросиния Александрова
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Александр Фёдоров
Мать: Марфа Семёнова
Бракосочетание
07.06.1910
Муж: Леон Тимофеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1911
Сын: Пётр Леонов
Отец ребёнка: Леон Тимофеев
Рождение ребёнка
16.11.1915
Сын: Григорий Леонов
Отец ребёнка: Леон Тимофеев
Смерть
Неизвестно