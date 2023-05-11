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Ефросиния Александрова

Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Александр Фёдоров

Мать: Марфа Семёнова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.06.1910

Муж: Леон Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1911

Сын: Пётр Леонов

Отец ребёнка: Леон Тимофеев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.11.1915

Сын: Григорий Леонов

Отец ребёнка: Леон Тимофеев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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