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Марфа Семёнова

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Место рождения

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Семён

Мать: ?

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1887

Муж: Александр Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Ефросиния Александрова

Отец ребёнка: Александр Фёдоров

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1891

Дочь: Параскева Александрова

Отец ребёнка: Александр Фёдоров

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1894

Сын: Иван Александров

Отец ребёнка: Александр Фёдоров

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1897

Дочь: Евдокия Александрова

Отец ребёнка: Александр Фёдоров

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1899

Сын: Никита Александров

Отец ребёнка: Александр Фёдоров

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.12.1902

Дочь: Мелания Александрова

Отец ребёнка: Александр Фёдоров

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.08.1907

Дочь: Надежда Александрова

Отец ребёнка: Александр Фёдоров

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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