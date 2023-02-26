Марфа Семёнова
Место рожденияд.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1887
Муж: Александр Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Ефросиния Александрова
Отец ребёнка: Александр Фёдоров
Рождение ребёнка
11.10.1891
Дочь: Параскева Александрова
Отец ребёнка: Александр Фёдоров
Рождение ребёнка
20.06.1894
Сын: Иван Александров
Отец ребёнка: Александр Фёдоров
Рождение ребёнка
14.02.1897
Дочь: Евдокия Александрова
Отец ребёнка: Александр Фёдоров
Рождение ребёнка
17.09.1899
Сын: Никита Александров
Отец ребёнка: Александр Фёдоров
Рождение ребёнка
26.12.1902
Дочь: Мелания Александрова
Отец ребёнка: Александр Фёдоров
Рождение ребёнка
28.08.1907
Дочь: Надежда Александрова
Отец ребёнка: Александр Фёдоров
Смерть
Неизвестно