Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Марфа Семёнова
Мать ребёнка: ?
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Евдокия Семёнова
Мать ребёнка: ?
Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно