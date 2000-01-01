Пешков Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Пешков Иван Федорович
Мать: Пешкова Матрена Силовна
Рождение ребёнка
16.11.1891
Сын: Пешков Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Пешкова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Козлова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Пешкова Евдокия
Рождение ребёнка
28.01.1927
Сын: Пешков Геннадий Андреевич
Мать ребёнка: Пешкова ?
Работа или профессия
Неизвестно