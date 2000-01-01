Пешков Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешков Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Пешков Иван Федорович

Мать: Пешкова Матрена Силовна

Рождение ребёнка
16.11.1891

Сын: Пешков Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Пешкова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Козлова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Пешкова Евдокия

Рождение ребёнка
28.01.1927

Сын: Пешков Геннадий Андреевич

Мать ребёнка: Пешкова ?

Работа или профессия
Неизвестно
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