Пешкова (Шестакова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1891
Сын: Пешков Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Пешков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Козлова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Пешков Андрей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1912