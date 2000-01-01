Пешкова (Шестакова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова (Шестакова) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1891

Сын: Пешков Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Пешков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Козлова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Пешков Андрей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1912
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