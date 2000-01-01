Пешков Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПешков Иван Федорович

Пешков Иван Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Пешков Федор Никитович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Пешков Илья Иванович

Мать ребёнка: Пешкова Матрена Силовна

Бракосочетание
06.10.1861

Жена: Пешкова Матрена Силовна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Пешков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Пешкова Матрена Силовна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Пешков Василий Иванович

Мать ребёнка: Пешкова Матрена Силовна

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close