Пешков Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Пешков Федор Никитович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Пешков Илья Иванович
Мать ребёнка: Пешкова Матрена Силовна
Бракосочетание
06.10.1861
Жена: Пешкова Матрена Силовна
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Пешкова Матрена Силовна
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Пешкова Матрена Силовна
Работа или профессия
Неизвестно