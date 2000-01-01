Пешков Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Пешков Иван Федорович
Мать: Пешкова Матрена Силовна
Рождение ребёнка
25.12.1883
Дочь: Федосеева Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Пешкова Мария Петровна
Рождение ребёнка
05.03.1886
Сын: Пешков Евстроп Ильич
Мать ребёнка: Пешкова Мария Петровна
Рождение ребёнка
21.12.1891
Мать ребёнка: Пешкова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Пешков Иван Ильич
Мать ребёнка: Пешкова Мария Петровна
Работа или профессия
Неизвестно