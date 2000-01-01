Пешков Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешков Илья Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Пешков Иван Федорович

Мать: Пешкова Матрена Силовна

Рождение ребёнка
25.12.1883

Дочь: Федосеева Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Пешкова Мария Петровна

Рождение ребёнка
05.03.1886

Сын: Пешков Евстроп Ильич

Мать ребёнка: Пешкова Мария Петровна

Рождение ребёнка
21.12.1891

Сын: Пешков Константин Ильич

Мать ребёнка: Пешкова Мария Петровна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Пешков Иван Ильич

Мать ребёнка: Пешкова Мария Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
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