Пешкова (Кайдолова) Матрена Силовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова (Кайдолова) Матрена Силовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Пешков Илья Иванович

Отец ребёнка: Пешков Иван Федорович

Бракосочетание
06.10.1861

Муж: Пешков Иван Федорович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Пешков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Пешков Иван Федорович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Пешков Василий Иванович

Отец ребёнка: Пешков Иван Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
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