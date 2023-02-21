Пешкова (Кайдолова) Матрена Силовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Пешков Илья Иванович
Отец ребёнка: Пешков Иван Федорович
Бракосочетание
06.10.1861
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Пешков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Пешков Иван Федорович
Работа или профессия
Неизвестно