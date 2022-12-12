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Чередов Фёдор Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Чередов Никифор Кириллов

Мать: Чередова Матрёна Борисова

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Маланья Фёдорова

Мать ребёнка: Чередова Мария Кузьмина

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Чередов Прокопий Фёдоров

Мать ребёнка: Чередова Мария Кузьмина

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Соломея Фёдорова

Мать ребёнка: Чередова Мария Кузьмина

Рождение ребёнка
1815

Сын: Чередов Николай Фёдоров

Мать ребёнка: Чередова Мария Кузьмина

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Мария Кузьмина

Смерть
1845
Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
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