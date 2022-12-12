Чередов Фёдор Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Маланья Фёдорова
Мать ребёнка: Чередова Мария Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Чередова Мария Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Соломея Фёдорова
Мать ребёнка: Чередова Мария Кузьмина
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Чередова Мария Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Мария Кузьмина
Смерть
1845