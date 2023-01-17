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Чередов Прокопий Фёдоров

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Место рождения

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Чередов Фёдор Никифоров

Мать: Чередова Мария Кузьмина

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Чередов Иван Прокопьев

Мать ребёнка: Чередова Екатерина Евдокимовна

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Мария Прокопьева

Мать ребёнка: Чередова Екатерина Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Екатерина Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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