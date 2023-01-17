Чередов Прокопий Фёдоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Чередов Фёдор Никифоров
Мать: Чередова Мария Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Чередова Екатерина Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Мария Прокопьева
Мать ребёнка: Чередова Екатерина Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно