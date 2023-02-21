Чередова Екатерина Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Чередов Прокопий Фёдоров
Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Мария Прокопьева
Отец ребёнка: Чередов Прокопий Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно