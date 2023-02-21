Чередова Екатерина Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Екатерина Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Чередов Иван Прокопьев

Отец ребёнка: Чередов Прокопий Фёдоров

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Мария Прокопьева

Отец ребёнка: Чередов Прокопий Фёдоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Прокопий Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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