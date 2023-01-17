Чередов Иван Прокопьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Рождение ребёнка
1849
Сын: Чередов Александр Иванович
Мать ребёнка: Чередова Надежда Андреяновна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Чередова Надежда Андреяновна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Чередова Надежда Андреяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно