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Чередов Иван Прокопьев

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Место рождения

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Чередов Прокопий Фёдоров

Мать: Чередова Екатерина Евдокимовна

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Чередов Александр Иванович

Мать ребёнка: Чередова Надежда Андреяновна

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Чередова Надежда Андреяновна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Чередов Николай Иванович

Мать ребёнка: Чередова Надежда Андреяновна

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Надежда Андреяновна

Смерть
Неизвестно
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