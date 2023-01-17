Чередова Надежда Андреяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередова Надежда Андреяновна

Чередова Надежда Андреяновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Чередов Александр Иванович

Отец ребёнка: Чередов Иван Прокопьев

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Чередов Иван Прокопьев

Рождение ребёнка
1853

Сын: Чередов Николай Иванович

Отец ребёнка: Чередов Иван Прокопьев

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Иван Прокопьев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close