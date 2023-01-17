Чередова Надежда Андреяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Чередов Александр Иванович
Отец ребёнка: Чередов Иван Прокопьев
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Чередов Иван Прокопьев
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Чередов Иван Прокопьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно