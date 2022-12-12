Чередова (Салтанова) Мария Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова (Салтанова) Мария Кузьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Маланья Фёдорова

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Чередов Прокопий Фёдоров

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Никифоров

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Соломея Фёдорова

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Никифоров

Рождение ребёнка
1815

Сын: Чередов Николай Фёдоров

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Никифоров

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Фёдор Никифоров

Смерть
После 1834
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