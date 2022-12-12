Чередова (Салтанова) Мария Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Маланья Фёдорова
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Соломея Фёдорова
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Никифоров
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834