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Чередов Николай Фёдоров

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Место рождения

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Чередов Фёдор Никифоров

Мать: Чередова Мария Кузьмина

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Соломия Николаевна

Мать ребёнка: Чередова Афанасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Афимья Николаевна

Мать ребёнка: Чередова Афанасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Чередова Афанасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Маремьяна Николаевна

Мать ребёнка: Чередова Афанасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Чередов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Чередова Афанасия Фёдоровна

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Чередова Афанасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Чередов Матвей Николаевич

Мать ребёнка: Чередова Афанасия Фёдоровна

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Чередова Афанасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Аграфена Николаевна

Мать ребёнка: Чередова Афанасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Чередова Афанасия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Фёкла Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Афанасия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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