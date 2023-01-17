Чередов Николай Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Чередов Фёдор Никифоров
Мать: Чередова Мария Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Соломия Николаевна
Мать ребёнка: Чередова Афанасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Афимья Николаевна
Мать ребёнка: Чередова Афанасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Чередова Афанасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Маремьяна Николаевна
Мать ребёнка: Чередова Афанасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Чередова Афанасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Чередова Афанасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Чередов Матвей Николаевич
Мать ребёнка: Чередова Афанасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Чередова Афанасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Аграфена Николаевна
Мать ребёнка: Чередова Афанасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Чередова Афанасия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно