Чередова Матрёна Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Матрёна Борисова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1738 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Чередов Фёдор Никифоров

Отец ребёнка: Чередов Никифор Кириллов

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Чередов Иван Никифоров

Отец ребёнка: Чередов Никифор Кириллов

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Аграфена Никифорова

Отец ребёнка: Чередов Никифор Кириллов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Никифор Кириллов

Смерть
Неизвестно
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