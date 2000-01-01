Чередова Матрёна Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Чередов Никифор Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Чередов Никифор Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Аграфена Никифорова
Отец ребёнка: Чередов Никифор Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно