Чередов Никифор Кириллов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Чередов Кирилл Иванов
Мать: Чередова Федора Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Чередова Матрёна Борисова
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Чередова Матрёна Борисова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Аграфена Никифорова
Мать ребёнка: Чередова Матрёна Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1795
Чередова, Тарский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя