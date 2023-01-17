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Чередов Никифор Кириллов

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Место рождения

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Чередов Кирилл Иванов

Мать: Чередова Федора Семёнова

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Чередов Фёдор Никифоров

Мать ребёнка: Чередова Матрёна Борисова

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Чередов Иван Никифоров

Мать ребёнка: Чередова Матрёна Борисова

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Аграфена Никифорова

Мать ребёнка: Чередова Матрёна Борисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Матрёна Борисова

Смерть
1795
Чередова, Тарский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя
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