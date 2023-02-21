Мальгин Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1912
Дата смерти1977
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1912
Рождение ребёнка
06.02.1936
Сын: Мальгин Александр Константинович
Мать ребёнка: Мальгина Александра Афанасьевна
Клюкинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.05.1940
Дочь: Шокурова Нина Константиновна
Мать ребёнка: Мальгина Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
21.08.1943
Дочь: Мальгина Галина Константиновна
Мать ребёнка: Мальгина Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Мальгин Владимир Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1950
Сын: Мальгин Геннадий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Цуварева Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Мальгина Глафира Николаевна
Рождение ребёнка
1959
Сын: Мальгин Валентин Константинович
Мать ребёнка: Мальгина Глафира Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Верховажье, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977