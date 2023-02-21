Мальгин Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальгин Константин Александрович

Мальгин Константин Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1912

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

1885 г.р.

Жена

1910 г.р.
1923 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1912

Отец: Мальгин Александр Афиногенович

Мать: Мальгина Мария Павловна

Рождение ребёнка
06.02.1936

Сын: Мальгин Александр Константинович

Мать ребёнка: Мальгина Александра Афанасьевна

Клюкинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.05.1940

Дочь: Шокурова Нина Константиновна

Мать ребёнка: Мальгина Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
21.08.1943

Дочь: Мальгина Галина Константиновна

Мать ребёнка: Мальгина Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Мальгин Владимир Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Мальгин Геннадий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Цуварева Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Мальгина Глафира Николаевна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Мальгин Валентин Константинович

Мать ребёнка: Мальгина Глафира Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Верховажье, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Развод
Неизвестно

Жена: Мальгина Александра Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальгина Александра Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальгина Глафира Николаевна

Смерть
1977
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close