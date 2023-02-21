Мальгин Александр Афиногенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мальгин Афиноген Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1912
Сын: Мальгин Константин Александрович
Мать ребёнка: Мальгина Мария Павловна
Рождение ребёнка
21.09.1914
Сын: Мальгин Александр Александрович
Мать ребёнка: Мальгина Мария Павловна
Место жительства
Неизвестно
Клюкинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно