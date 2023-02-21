Мальгин Александр Афиногенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгин Александр Афиногенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мальгин Афиноген Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1912

Сын: Мальгин Константин Александрович

Мать ребёнка: Мальгина Мария Павловна

Рождение ребёнка
21.09.1914

Сын: Мальгин Александр Александрович

Мать ребёнка: Мальгина Мария Павловна

Место жительства
Неизвестно
Клюкинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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