Мальгина (Гостевская) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти06.01.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Гостевский Павел Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1912
Сын: Мальгин Константин Александрович
Отец ребёнка: Мальгин Александр Афиногенович
Рождение ребёнка
21.09.1914
Сын: Мальгин Александр Александрович
Отец ребёнка: Мальгин Александр Афиногенович
Место жительства
Неизвестно
Клюкинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
06.01.1976