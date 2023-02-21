Мальгина (Гостевская) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгина (Гостевская) Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

06.01.1976

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Гостевский Павел Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1912

Сын: Мальгин Константин Александрович

Отец ребёнка: Мальгин Александр Афиногенович

Рождение ребёнка
21.09.1914

Сын: Мальгин Александр Александрович

Отец ребёнка: Мальгин Александр Афиногенович

Место жительства
Неизвестно
Клюкинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
06.01.1976
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