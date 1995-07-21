Мальгина (Нефедовская) Александра Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгина (Нефедовская) Александра Афанасьевна

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Место рождения

Бревновская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.05.1910

Дата смерти

21.07.1995

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1910

Отец: Нефедовский Афанасий Филиппович

Мать: Нефедовская (брагина) Анна Антоновна

Бревновская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.02.1936

Сын: Мальгин Александр Константинович

Отец ребёнка: Мальгин Константин Александрович

Клюкинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.05.1940

Дочь: Шокурова Нина Константиновна

Отец ребёнка: Мальгин Константин Александрович

Рождение ребёнка
21.08.1943

Дочь: Мальгина Галина Константиновна

Отец ребёнка: Мальгин Константин Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Клюкинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Развод
Неизвестно

Муж: Мальгин Константин Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальгин Константин Александрович

Смерть
21.07.1995
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