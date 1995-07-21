Мальгина (Нефедовская) Александра Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения15.05.1910
Дата смерти21.07.1995
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1910
Рождение ребёнка
06.02.1936
Сын: Мальгин Александр Константинович
Отец ребёнка: Мальгин Константин Александрович
Рождение ребёнка
13.05.1940
Дочь: Шокурова Нина Константиновна
Отец ребёнка: Мальгин Константин Александрович
Рождение ребёнка
21.08.1943
Дочь: Мальгина Галина Константиновна
Отец ребёнка: Мальгин Константин Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.07.1995