Нефедовская (Брагина) Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брагин Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Макаровская Анфиса Афанасьевна
Отец ребёнка: Нефедовский Афанасий Филиппович
Рождение ребёнка
15.05.1910
Дочь: Мальгина Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Нефедовский Афанасий Филиппович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нефедовский Иннокентий Афанасьевич
Отец ребёнка: Нефедовский Афанасий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно