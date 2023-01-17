Нефедовская (Брагина) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефедовская (Брагина) Анна Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брагин Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Макаровская Анфиса Афанасьевна

Отец ребёнка: Нефедовский Афанасий Филиппович

Рождение ребёнка
15.05.1910

Дочь: Мальгина Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Нефедовский Афанасий Филиппович

Бревновская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Бревновская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефедовский Иннокентий Афанасьевич

Отец ребёнка: Нефедовский Афанасий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нефедовский Афанасий Филиппович

Смерть
Неизвестно
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