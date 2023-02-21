Нефедовский Афанасий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нефедовский Филипп Кириллович
Мать: Нефедовская Акулина
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Макаровская Анфиса Афанасьевна
Мать ребёнка: Нефедовская (брагина) Анна Антоновна
Рождение ребёнка
15.05.1910
Дочь: Мальгина Александра Афанасьевна
Мать ребёнка: Нефедовская (брагина) Анна Антоновна
Работа или профессия
Неизвестно
продавец сельпо
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нефедовский Иннокентий Афанасьевич
Мать ребёнка: Нефедовская (брагина) Анна Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно