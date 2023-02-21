Нефедовский Афанасий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНефедовский Афанасий Филиппович

Нефедовский Афанасий Филиппович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нефедовский Филипп Кириллович

Мать: Нефедовская Акулина

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Макаровская Анфиса Афанасьевна

Мать ребёнка: Нефедовская (брагина) Анна Антоновна

Рождение ребёнка
15.05.1910

Дочь: Мальгина Александра Афанасьевна

Мать ребёнка: Нефедовская (брагина) Анна Антоновна

Бревновская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
продавец сельпо
Место жительства
Неизвестно
Бревновская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефедовский Иннокентий Афанасьевич

Мать ребёнка: Нефедовская (брагина) Анна Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нефедовская (брагина) Анна Антоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close