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Мальгин Геннадий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

09.12.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Мальгин Константин Александрович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальгина Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Мальгина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головачева Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Мальгина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальгин Сергей Геннадьевич

Мать ребёнка: Мальгина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальгина Валентина

Смерть
09.12.2001
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