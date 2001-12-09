Мальгин Геннадий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
Дата смерти09.12.2001
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: Мальгин Константин Александрович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальгина Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Мальгина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головачева Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Мальгина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальгин Сергей Геннадьевич
Мать ребёнка: Мальгина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мальгина Валентина
Смерть
09.12.2001