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(Мартынова) Акилина Мартинова

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Место рождения

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Мартынов Мартин Самойлов

Мать: Мартынова София Григорьева

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.02.1902

Муж: Аким (Ефим Лаврентиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1908

Сын: Тимофей Ефимов

Отец ребёнка: Аким (Ефим Лаврентиев)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1908

Сын: Максим Ефимов

Отец ребёнка: Аким (Ефим Лаврентиев)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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