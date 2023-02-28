(Мартынова) Акилина Мартинова
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
10.02.1902
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1908
Сын: Тимофей Ефимов
Отец ребёнка: Аким (Ефим Лаврентиев)
Рождение ребёнка
19.01.1908
Сын: Максим Ефимов
Отец ребёнка: Аким (Ефим Лаврентиев)
Смерть
Неизвестно