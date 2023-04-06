Аким (Ефим Лаврентиев)
Место рождения
Дата рождения07.09.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1877
Отец: Илларион (Никитин)
Мать: Параскева Васильева
Бракосочетание
10.02.1902
Жена: Акилина Мартинова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1908
Сын: Тимофей Ефимов
Мать ребёнка: Акилина Мартинова
Рождение ребёнка
19.01.1908
Сын: Максим Ефимов
Мать ребёнка: Акилина Мартинова
Смерть
Неизвестно