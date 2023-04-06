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Аким (Ефим Лаврентиев)

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.09.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1877

Отец: Илларион (Никитин)

Мать: Параскева Васильева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.02.1902

Жена: Акилина Мартинова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1908

Сын: Тимофей Ефимов

Мать ребёнка: Акилина Мартинова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1908

Сын: Максим Ефимов

Мать ребёнка: Акилина Мартинова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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