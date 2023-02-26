Параскева Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1875
Сын: Иван Илларионов
Отец ребёнка: Илларион (Никитин)
Рождение ребёнка
07.09.1877
Отец ребёнка: Илларион (Никитин)
Рождение ребёнка
07.11.1881
Дочь: Матрона Илларионова
Отец ребёнка: Илларион (Никитин)
Рождение ребёнка
20.05.1885
Сын: Леонтий Илларионов
Отец ребёнка: Илларион (Никитин)
Смерть
Неизвестно