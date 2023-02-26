Параскева Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Васильева

Параскева Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1875

Сын: Иван Илларионов

Отец ребёнка: Илларион (Никитин)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1877

Сын: Аким (Ефим Лаврентиев)

Отец ребёнка: Илларион (Никитин)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1881

Дочь: Матрона Илларионова

Отец ребёнка: Илларион (Никитин)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.05.1885

Сын: Леонтий Илларионов

Отец ребёнка: Илларион (Никитин)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close