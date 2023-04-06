Мартынов Мартин Самойлов
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти06.09.1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1871
Дочь: Анастасия Мартинова
Мать ребёнка: Мартынова Екатерина Трофимова
Рождение ребёнка
02.03.1871
Дочь: Ульяния Мартинова
Мать ребёнка: Мартынова Екатерина Трофимова
Рождение ребёнка
17.03.1873
Сын: Мартынов Яков ст.
Мать ребёнка: Мартынова Екатерина Трофимова
Бракосочетание
28.05.1873
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1874
Мать ребёнка: Мартынова София Григорьева
Рождение ребёнка
21.10.1877
Дочь: Параскева Мартинова
Мать ребёнка: Мартынова София Григорьева
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Акилина Мартинова
Мать ребёнка: Мартынова София Григорьева
Рождение ребёнка
16.03.1884
Дочь: Дария Мартинова
Мать ребёнка: Мартынова София Григорьева
Смерть
06.09.1887
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Завидовском кладбище