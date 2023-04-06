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Мартынов Мартин Самойлов

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Место рождения

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1838

Дата смерти

06.09.1887

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1871

Дочь: Анастасия Мартинова

Мать ребёнка: Мартынова Екатерина Трофимова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1871

Дочь: Ульяния Мартинова

Мать ребёнка: Мартынова Екатерина Трофимова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1873

Сын: Мартынов Яков ст.

Мать ребёнка: Мартынова Екатерина Трофимова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.05.1873

Жена: Мартынова София Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1874

Сын: Мартынов Яков Мартинов

Мать ребёнка: Мартынова София Григорьева

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1877

Дочь: Параскева Мартинова

Мать ребёнка: Мартынова София Григорьева

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Акилина Мартинова

Мать ребёнка: Мартынова София Григорьева

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1884

Дочь: Дария Мартинова

Мать ребёнка: Мартынова София Григорьева

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
06.09.1887
Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Завидовском кладбище
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