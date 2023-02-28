Параскева Мартинова
Место рождения
Дата рождения21.10.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1877
Бракосочетание
19.01.1896
Муж: Прохор Александров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1897
Сын: Иван Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Александров
Рождение ребёнка
04.02.1900
Сын: Максим Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Александров
Рождение ребёнка
03.04.1902
Сын: Баранов Георгий Прохорович
Отец ребёнка: Прохор Александров
Рождение ребёнка
20.10.1904
Дочь: Параскева Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Александров
Рождение ребёнка
01.11.1907
Сын: Косьма Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Александров
Рождение ребёнка
01.11.1907
Дочь: Анна Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Александров
Рождение ребёнка
18.05.1909
Дочь: Елена Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Александров
Рождение ребёнка
10.05.1911
Сын: Дмитрий Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Александров
Рождение ребёнка
27.02.1914
Дочь: Евдокия Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Александров
Смерть
Неизвестно