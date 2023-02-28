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Параскева Мартинова

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Место рождения

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

21.10.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1877

Отец: Мартынов Мартин Самойлов

Мать: Мартынова София Григорьева

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.01.1896

Муж: Прохор Александров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1897

Сын: Иван Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Александров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1900

Сын: Максим Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Александров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1902

Сын: Баранов Георгий Прохорович

Отец ребёнка: Прохор Александров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1904

Дочь: Параскева Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Александров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1907

Сын: Косьма Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Александров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1907

Дочь: Анна Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Александров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1909

Дочь: Елена Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Александров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1911

Сын: Дмитрий Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Александров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1914

Дочь: Евдокия Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Александров

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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