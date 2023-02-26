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Мартынова София Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

23.02.1904

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
28.05.1873

Муж: Мартынов Мартин Самойлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1874

Сын: Мартынов Яков Мартинов

Отец ребёнка: Мартынов Мартин Самойлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1877

Дочь: Параскева Мартинова

Отец ребёнка: Мартынов Мартин Самойлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Мартынова) Акилина Мартинова

Отец ребёнка: Мартынов Мартин Самойлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1884

Дочь: Дария Мартинова

Отец ребёнка: Мартынов Мартин Самойлов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
23.02.1904
Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд

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