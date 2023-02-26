Мартынова София Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти23.02.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
28.05.1873
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1874
Отец ребёнка: Мартынов Мартин Самойлов
Рождение ребёнка
21.10.1877
Дочь: Параскева Мартинова
Отец ребёнка: Мартынов Мартин Самойлов
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Мартынова) Акилина Мартинова
Отец ребёнка: Мартынов Мартин Самойлов
Рождение ребёнка
16.03.1884
Дочь: Дария Мартинова
Отец ребёнка: Мартынов Мартин Самойлов
Смерть
23.02.1904