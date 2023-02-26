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Прохор Александров

Место рождения

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

26.07.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1874

Отец: Александр Андреев

Мать: Анна Трофимова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.01.1896

Жена: Параскева Мартинова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1897

Сын: Иван Прохоров

Мать ребёнка: Параскева Мартинова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1900

Сын: Максим Прохоров

Мать ребёнка: Параскева Мартинова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1902

Сын: Баранов Георгий Прохорович

Мать ребёнка: Параскева Мартинова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1904

Дочь: Параскева Прохорова

Мать ребёнка: Параскева Мартинова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1907

Сын: Косьма Прохоров

Мать ребёнка: Параскева Мартинова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1907

Дочь: Анна Прохорова

Мать ребёнка: Параскева Мартинова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1909

Дочь: Елена Прохорова

Мать ребёнка: Параскева Мартинова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1911

Сын: Дмитрий Прохоров

Мать ребёнка: Параскева Мартинова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1914

Дочь: Евдокия Прохорова

Мать ребёнка: Параскева Мартинова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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