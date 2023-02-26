Прохор Александров
Место рождения
Дата рождения26.07.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1874
Отец: Александр Андреев
Мать: Анна Трофимова
Бракосочетание
19.01.1896
Жена: Параскева Мартинова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1897
Сын: Иван Прохоров
Мать ребёнка: Параскева Мартинова
Рождение ребёнка
04.02.1900
Сын: Максим Прохоров
Мать ребёнка: Параскева Мартинова
Рождение ребёнка
03.04.1902
Сын: Баранов Георгий Прохорович
Мать ребёнка: Параскева Мартинова
Рождение ребёнка
20.10.1904
Дочь: Параскева Прохорова
Мать ребёнка: Параскева Мартинова
Рождение ребёнка
01.11.1907
Сын: Косьма Прохоров
Мать ребёнка: Параскева Мартинова
Рождение ребёнка
01.11.1907
Дочь: Анна Прохорова
Мать ребёнка: Параскева Мартинова
Рождение ребёнка
18.05.1909
Дочь: Елена Прохорова
Мать ребёнка: Параскева Мартинова
Рождение ребёнка
10.05.1911
Сын: Дмитрий Прохоров
Мать ребёнка: Параскева Мартинова
Рождение ребёнка
27.02.1914
Дочь: Евдокия Прохорова
Мать ребёнка: Параскева Мартинова
Смерть
Неизвестно