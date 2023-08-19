Gerasimov Alexander Vasilievich
Место рожденияRussia
Дата рождения23.10.1903
Дата смерти13.08.1967
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1903
Отец: Gerasimov Vasilij
Рождение ребёнка
10.02.1937
Сын: Gerasimov Yuriy Aleksandrovich
Мать ребёнка: Gerasimova Evdokia Ivanovna
Рождение ребёнка
26.09.1941
Сын: Gerasimov Alexander Aleksandrovich
Мать ребёнка: Gerasimova Evdokia Ivanovna
Смерть
13.08.1967
Похороны
Неизвестно
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область