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Gerasimov Alexander Vasilievich

Место рождения

Russia

Дата рождения

23.10.1903

Дата смерти

13.08.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1903

Отец: Gerasimov Vasilij

Мать: Gerasimova Elena Ivanovna

Рождение ребёнка
10.02.1937

Сын: Gerasimov Yuriy Aleksandrovich

Мать ребёнка: Gerasimova Evdokia Ivanovna

Рождение ребёнка
26.09.1941

Сын: Gerasimov Alexander Aleksandrovich

Мать ребёнка: Gerasimova Evdokia Ivanovna

Смерть
13.08.1967
Похороны
Неизвестно
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область

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