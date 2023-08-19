Gerasimov Vasilij
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Belskaya (Gerasimova) Nadegda Vasilievna
Мать ребёнка: Gerasimova Elena Ivanovna
Рождение ребёнка
23.10.1903
Сын: Gerasimov Alexander Vasilievich
Мать ребёнка: Gerasimova Elena Ivanovna
Смерть
Неизвестно