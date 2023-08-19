Gerasimova Elena Ivanovna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смерти1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Belskaya (Gerasimova) Nadegda Vasilievna
Отец ребёнка: Gerasimov Vasilij
Рождение ребёнка
23.10.1903
Сын: Gerasimov Alexander Vasilievich
Отец ребёнка: Gerasimov Vasilij
Смерть
1981
Похороны
Неизвестно
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область