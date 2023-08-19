Gerasimova Elena Ivanovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gerasimova Elena Ivanovna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Belskaya (Gerasimova) Nadegda Vasilievna

Отец ребёнка: Gerasimov Vasilij

Рождение ребёнка
23.10.1903

Сын: Gerasimov Alexander Vasilievich

Отец ребёнка: Gerasimov Vasilij

Смерть
1981
Похороны
Неизвестно
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область

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