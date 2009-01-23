Gerasimov Alexander Aleksandrovich
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1941
Дата смерти23.01.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1941
Рождение ребёнка
12.11.1967
Дочь: Inkina Natalia Aleksandrovna
Мать ребёнка: Gerasimova Ekaterina Vasilievna
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.01.2009
Russia
Похороны
Неизвестно
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область