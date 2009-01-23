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Gerasimov Alexander Aleksandrovich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1941

Дата смерти

23.01.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1941

Отец: Gerasimov Alexander Vasilievich

Мать: Gerasimova Evdokia Ivanovna

Рождение ребёнка
12.11.1967

Дочь: Inkina Natalia Aleksandrovna

Мать ребёнка: Gerasimova Ekaterina Vasilievna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Gerasimova Ekaterina Vasilievna

Смерть
23.01.2009
Russia
Похороны
Неизвестно
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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