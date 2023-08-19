Gerasimova Evdokia Ivanovna
Место рожденияRussia
Дата рождения14.11.1915
Дата смерти15.01.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1915
Отец: Gerasimov ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1937
Сын: Gerasimov Yuriy Aleksandrovich
Отец ребёнка: Gerasimov Alexander Vasilievich
Рождение ребёнка
26.09.1941
Сын: Gerasimov Alexander Aleksandrovich
Отец ребёнка: Gerasimov Alexander Vasilievich
Смерть
15.01.1982
Похороны
Неизвестно
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область