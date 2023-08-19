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Gerasimova Evdokia Ivanovna

Место рождения

Russia

Дата рождения

14.11.1915

Дата смерти

15.01.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1915

Отец: Gerasimov ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1937

Сын: Gerasimov Yuriy Aleksandrovich

Отец ребёнка: Gerasimov Alexander Vasilievich

Рождение ребёнка
26.09.1941

Сын: Gerasimov Alexander Aleksandrovich

Отец ребёнка: Gerasimov Alexander Vasilievich

Смерть
15.01.1982
Похороны
Неизвестно
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область

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