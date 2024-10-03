Гуляев Кесарь Герасимович
Место рождения
Дата рождения04.04.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1820
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1842
Мать ребёнка: Гуляева Агриппина Алексеевна
Рождение ребёнка
30.03.1845
Мать ребёнка: Гуляева Агриппина Алексеевна
Рождение ребёнка
13.07.1846
Дочь: (Гуляева) Евфимия Кесаревна
Мать ребёнка: Гуляева Агриппина Алексеевна
Рождение ребёнка
18.08.1849
Мать ребёнка: Гуляева Агриппина Алексеевна
Рождение ребёнка
15.02.1851
Сын: Гуляев Лев Кесаревич
Мать ребёнка: Гуляева Агриппина Алексеевна
Рождение ребёнка
20.10.1852
Дочь: (Гуляева) Анастасия Кесаревна
Мать ребёнка: Гуляева Агриппина Алексеевна
Смерть
Неизвестно