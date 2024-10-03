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Гуляев Кесарь Герасимович

Место рождения

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

04.04.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1820

Отец: Гуляев Герасим Александрович

Мать: Гуляева (Полева) Евфросинья Евстафиевна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуляева Агриппина Алексеевна

Рождение ребёнка
02.11.1842

Сын: Гуляев Стахий Кесаревич

Мать ребёнка: Гуляева Агриппина Алексеевна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
30.03.1845

Сын: Гуляев Степан Кесаревич

Мать ребёнка: Гуляева Агриппина Алексеевна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1846

Дочь: (Гуляева) Евфимия Кесаревна

Мать ребёнка: Гуляева Агриппина Алексеевна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1849

Сын: Гуляев Андрей Кесаревич

Мать ребёнка: Гуляева Агриппина Алексеевна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.02.1851

Сын: Гуляев Лев Кесаревич

Мать ребёнка: Гуляева Агриппина Алексеевна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1852

Дочь: (Гуляева) Анастасия Кесаревна

Мать ребёнка: Гуляева Агриппина Алексеевна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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