Гуляева (Полева) Евфросинья Евстафиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуляева (Полева) Евфросинья Евстафиевна

Гуляева (Полева) Евфросинья Евстафиевна

Место рождения

Малое Кабанье

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Полев Евстафий Михайлович

Мать: Полева Агриппина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуляев Герасим Александрович

Рождение ребёнка
04.04.1820

Сын: Гуляев Кесарь Герасимович

Отец ребёнка: Гуляев Герасим Александрович

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1821

Сын: Гуляев Дмитрий Герасимович

Отец ребёнка: Гуляев Герасим Александрович

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1823

Дочь: (Гуляева) Гликерия Герасимовна

Отец ребёнка: Гуляев Герасим Александрович

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1824

Дочь: Злодеева (Гуляева) Варвара Герасимовна

Отец ребёнка: Гуляев Герасим Александрович

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Полуянова (Гуляева) Ульяна Герасимовна

Отец ребёнка: Гуляев Герасим Александрович

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1835

Сын: Гуляев Василий Герасимович

Отец ребёнка: Гуляев Герасим Александрович

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.