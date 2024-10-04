Гуляева (Полева) Евфросинья Евстафиевна
Место рожденияМалое Кабанье
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Полев Евстафий Михайлович
Мать: Полева Агриппина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.04.1820
Сын: Гуляев Кесарь Герасимович
Отец ребёнка: Гуляев Герасим Александрович
Рождение ребёнка
19.09.1821
Сын: Гуляев Дмитрий Герасимович
Отец ребёнка: Гуляев Герасим Александрович
Рождение ребёнка
05.05.1823
Дочь: (Гуляева) Гликерия Герасимовна
Отец ребёнка: Гуляев Герасим Александрович
Рождение ребёнка
01.12.1824
Дочь: Злодеева (Гуляева) Варвара Герасимовна
Отец ребёнка: Гуляев Герасим Александрович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Полуянова (Гуляева) Ульяна Герасимовна
Отец ребёнка: Гуляев Герасим Александрович
Рождение ребёнка
08.04.1835
Сын: Гуляев Василий Герасимович
Отец ребёнка: Гуляев Герасим Александрович
Смерть
Неизвестно