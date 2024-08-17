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Гуляева Агриппина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуляев Кесарь Герасимович

Рождение ребёнка
02.11.1842

Сын: Гуляев Стахий Кесаревич

Отец ребёнка: Гуляев Кесарь Герасимович

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
30.03.1845

Сын: Гуляев Степан Кесаревич

Отец ребёнка: Гуляев Кесарь Герасимович

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1846

Дочь: (Гуляева) Евфимия Кесаревна

Отец ребёнка: Гуляев Кесарь Герасимович

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1849

Сын: Гуляев Андрей Кесаревич

Отец ребёнка: Гуляев Кесарь Герасимович

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.02.1851

Сын: Гуляев Лев Кесаревич

Отец ребёнка: Гуляев Кесарь Герасимович

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1852

Дочь: (Гуляева) Анастасия Кесаревна

Отец ребёнка: Гуляев Кесарь Герасимович

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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