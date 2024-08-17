Гуляева Агриппина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1842
Отец ребёнка: Гуляев Кесарь Герасимович
Рождение ребёнка
30.03.1845
Отец ребёнка: Гуляев Кесарь Герасимович
Рождение ребёнка
13.07.1846
Дочь: (Гуляева) Евфимия Кесаревна
Отец ребёнка: Гуляев Кесарь Герасимович
Рождение ребёнка
18.08.1849
Отец ребёнка: Гуляев Кесарь Герасимович
Рождение ребёнка
15.02.1851
Сын: Гуляев Лев Кесаревич
Отец ребёнка: Гуляев Кесарь Герасимович
Рождение ребёнка
20.10.1852
Дочь: (Гуляева) Анастасия Кесаревна
Отец ребёнка: Гуляев Кесарь Герасимович
Смерть
Неизвестно